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Лікарі розповіли, кому не страшний коронавірус

STYLERЖиття    09.03.2020 - 07:57
Лікарі розповіли, кому не страшний коронавірус
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 частіше вражає певні категорії людей

Коронавірус COVID-19 частіше вражає певні категорії людей, а для деяких представляє найменшу небезпеку. Медики з Центру з контролю і профілактики захворювання КНР розповіли, кому китайський вірус не є небезпечним.

Так, шансів заразитися коронавірусом набагато більше у людей старшого та похилого віку, ніж у дітей та підлітків. При цьому, чим старша людина, чим більше у неї проблем зі здоров'ям, тим більше ризик смертельно небезпечних ускладнень, таких як вірусна пневмонія.

Згідно з даними медиків з Китаю, найменше заражених коронавірусом серед дітей і підлітків. Всього 1% випадків припадає на людей віком до 19 років. І в цю групу входять діти, підлітки, молоді люди та навіть новонароджені.

Дослідники припускають, що це пов'язано з особливістю імунної системи дітей і підлітків.

Більше всього схильні до інфікування люди похилого віку, імунна система яких вже не достатньо сильна.

Причиною розвитку ускладнень може служити і наявність хронічних захворювань, які часто є у літніх людей.

Раніше ми писали, що лікарі дали новий невтішний прогноз щодо того, коли епідемія коронавіруса піде на спад і захворювання зовсім зникне.

В Китаї від коронавірусу померли 3119 осіб У Франції вже чотири депутати парламенту заразилися коронавірусом
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