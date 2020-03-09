Лікарі розповіли, кому не страшний коронавірус

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 частіше вражає певні категорії людей

Коронавірус COVID-19 частіше вражає певні категорії людей, а для деяких представляє найменшу небезпеку. Медики з Центру з контролю і профілактики захворювання КНР розповіли, кому китайський вірус не є небезпечним.

Так, шансів заразитися коронавірусом набагато більше у людей старшого та похилого віку, ніж у дітей та підлітків. При цьому, чим старша людина, чим більше у неї проблем зі здоров'ям, тим більше ризик смертельно небезпечних ускладнень, таких як вірусна пневмонія.

Згідно з даними медиків з Китаю, найменше заражених коронавірусом серед дітей і підлітків. Всього 1% випадків припадає на людей віком до 19 років. І в цю групу входять діти, підлітки, молоді люди та навіть новонароджені.

Дослідники припускають, що це пов'язано з особливістю імунної системи дітей і підлітків.

Більше всього схильні до інфікування люди похилого віку, імунна система яких вже не достатньо сильна.

Причиною розвитку ускладнень може служити і наявність хронічних захворювань, які часто є у літніх людей.