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Названі нові симптоми коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 08:17
Названі нові симптоми коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз вкрай важливо проводити точну діагностику на коронавірус

Вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом. Про це повідомила газета The Straits Times.

Як відзначають вчені, ці симптоми можуть створювати неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге.

Повідомляється, що двоє пацієнтів надійшли в лікарню з типовою клінічною картиною для денге - висока температура і висип. При цьому у них не було звичних для COVID-19 симптомів - нежитю, кашлю, болю в горлі. Однак, коронавірус у них підтвердився.

За їх словами, зараз вкрай важливо проводити точну діагностику на коронавірус.

Нагадаємо, за добу 9 березня число жертв коронавірусу COVID-19 в Китаї досягло 3136 осіб.

Раніше у Канаді зафіксували перший випадок смерті від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

Також в Буркіна-Фасо зареєстровані перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19.

РБК-Україна писало, що Росія депортувала в ОРДЛО українця з симптомами коронавірусу.

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