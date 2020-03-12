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Коронавірус захопив популярні в українців курорти: де небезпечно відпочивати

STYLERЖиття    12.03.2020 - 17:24
Коронавірус захопив популярні в українців курорти: де небезпечно відпочивати
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може зірвати українцям відпустку

Коронавірус проник в популярні у багатьох українців курорти. Куди краще не планувати поїздку на час відпустки, щоб уникнути ризику заразитися небезпечним COVID-19 - у матеріалі Styler.

У найпопулярнішій серед українських відпочивальників країні - Туреччині зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. Коронавірус також атакував такі напрямки, як Таїланд (70 хворих), Єгипет (67), Ямайку (2 випадки).

Глава МОЗ Туреччини Фахретин Коджу розповів, що чоловік, який підхопив COVID-19, нещодавно побував в одній з європейських країн. На даний момент відомо, що хворого ізолювали. При цьому чиновник дуже оптимістично налаштований щодо поширення коронавіруса в Туреччині. Він сказав, що пацієнтові дуже швидко діагностували хворобу, тому ризик поширення інфекції невеликий.

Крім "теплих" туристичних напрямків коронавірус COVID-19 вже повністю захопив країни Європейського союзу. Такі туристичні мекки, як Італія (12462 випадки), Франція (2284), Іспанія (2277) представляють реальну загрозу для туристів.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, на сьогодні, 12 березня, захворіло коронавірусом вже більше 127 тисяч осіб, 4718 - померло, а більше 68 тисяч вважаються такими, що вилікувалися від небезпечної інфекції.

Раніше ми писали про те, що медики дали українцям незвичайну пораду про коронавірус і вживання алкогольних напоїв.

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