Коронавирус захватил популярные у украинцев курорты: где опасно отдыхать

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может сорвать украинцам отпуск

Коронавирус проник в популярные у многих украинцев курорты. Куда лучше не планировать поездку на время отпуска, чтобы избежать риска заразиться опасным COVID-19 - в материале Styler.

В самой популярной среди украинских отдыхающих стране - Турции зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. Коронавирус также атаковал такие направления, как Тайланд (70 заболевших), Египет (67), Ямайку (2 случая).

Глава Минздрава Турции Фахретин Коджу рассказал, что мужчина, подхвативший COVID-19, недавно побывал в одной из европейских стран. На данный момент известно, что заболевшего изолировали. При этом чиновник очень оптимистично настроен насчет распространения коронавируса в Турции. Он сказал, что пациенту очень быстро диагностировали болезнь, поэтому риск распространения инфекции невелик.

Кроме "теплых" туристических направлений коронавирус COVID-19 уже полностью захватил страны Европейского союза. Такие туристические мекки, как Италия (12462 случая), Франция (2284), Испания (2277) представляют реальную угрозу для посетивших их туристов.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, на сегодня, 12 марта, заболело коронавирусом уже больше 127 тысяч человек, 4718 - умерло, а больше 68 тысяч считаются излечившимися от опасной инфекции.

Ранее мы писали о том, что медики дали украинцам необычный совет о коронавирусе и употреблении алкогольных напитков.