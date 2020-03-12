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Коронавірус і алкоголь: лікарі дали українцям незвичайну пораду

STYLERЖиття    12.03.2020 - 16:55
Коронавірус і алкоголь: лікарі дали українцям незвичайну пораду
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 в Україні. Чи може захистити від інфекції алкоголь - в матеріалі Styler

Коронавірус в Україні поки діагностували лише у однієї людини, але смертельно небезпечний COVID-19 вже встиг обрости купою міфів, одним з яких є те, що вірус можна вбити алкоголем. У МОЗ відповіли на такий спосіб профілактики.

Так, заступник глави МОЗ та головний санітарний лікар Віктор Ляшко, порадив українцям використовувати лише доказові методи профілактики. І алкоголь... сюди не входить. Втім, як часник, дихальні вправи і інші народні методи.

Замість цього Ляшко дав цікаву пораду - мінімум п'ять разів на день зміцнювати свій організм фруктами та овочами.

У МОЗ також нагадали про головні методи профілактики:

  • дотримувати дистанцію - не менше півтора метра,
  • стежити за гігієною рук,
  • не торкатися брудними руками обличчя,
  • здоровий спосіб життя, тривалий сон не менше семи годин і ніякого алкоголю.

"Всі думають, що алкоголь підвищує імунітет... Навпаки - ніякого алкоголю не повинно бути на цей період. Алкоголь вам тимчасово може підняти настрій, може здатися, що і коронавірус - вам по коліно", - заявили в МОЗ.

Але алкоголь пригнічують імунну систему людини, через що організм стає більш сприйнятливим до проникнення в нього різних інфекцій.

Також читайте про те, які ще існують міфи про коронавірус.

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