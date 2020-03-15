Як коронавірус впливає на вагітність: Супрун зробила заяву

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Коронавірус 2020 заражає певні групи людей. Чи відносяться до них вагітні та що робити у разі зараження, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вплив коронавірусу на вагітних все ще не доведений, оскільки точних даних для фундаментальних висновків мало. З цієї причини окремих рекомендацій для породіль та немовлят немає.

"Ті дані, які є зараз, свідчать, що вагітні жінки не є більш сприйнятливими до коронавирусу. Тобто вони хворіють не частіше, ніж інші люди. Однак грип та попередня коронавірусна інфекція SARS-CoV представляли для вагітних жінок більшу загрозу, ніж для інших людей. Тому і у випадку цієї пандемії вагітних за визначенням відносять до групи ризику", - повідомляє Уляна Супрун.

Експерт зазначає, що вагітним жінкам варто уникати великих скупчень людей, ретельно мити руки, мати з собою власний рушник та антисептик. Не рекомендується торкатися обличчя, розраховуватись готівкою, користуватися громадським транспортом.

"Перш за все, радять не їхати у лікарню, а зателефонувати своєму лікарю і обговорити ситуацію - описати симптоми, контакти, історію подорожей тощо. Після консультації лікар може порадити самоізолюватися (поки не буде інструкцій як діяти далі). Якщо ситуація невідкладна - потрібно викликати екстрену медичну допомогу", - відмітила експерт.

Грудне вигодовування, за словами Супрун, у випадку хвороби матері не заборонено. Крім того, під час контакту з дитиною мати повинна бути в захисному респіраторі і мати чисті руки.

"Ізоляція новонародженого від матері не рекомендується. Розумним рішенням є апаратне зціджування молока з дотриманням максимальної частоти, і вигодовування дитини з пляшечки батьком або іншою здоровою людиною", - додала фахівець.

Також екс-чиновник зазначає, що було б доцільним мати окремий заклад або його відділення, де будуть народжувати інфіковані жінки кожного міста або певної місцевості.

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