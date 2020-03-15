Єлизавета II покинула Букінгемський палац через коронавірус: що відомо

Коронавірус 2020 - Єлизавета II виїхала з Букінгемського палацу (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева виїхала з Букінгемського палацу

Коронавирус розростається з кожним днем та сіє все більшу паніку серед громадян. Навіть королева Великобританії Єлизавета II відчуває себе дискомфортно і боїться накликати на себе біду, оскільки потрапляє в категорію людей, які можуть захворіти. Про це інформує видання The Sun.

Плани британської королеви, якій у квітні виповниться 94 роки, були порушені спалахом коронавірусу і вона виїхала з Букінгемського палацу в Віндзорський замок, щоб не заразитися COVID-19.

Якщо ж ситуація ще більше погіршиться, Єлизавету та її 98-річного чоловіка принца Філіпа помістять на карантин у їх норфолкському маєтку Сандрінгем. До речі, Філіп вже проживає в одному з котеджів на території Сандрінгему.

"Вона здорова, але було вирішено, що найкраще відвезти її. Персонал трохи панікує через коронавірус. У палаці постійний потік відвідувачів. Букінгемський палац знаходиться в центрі Лондона і тут дуже великий штат. Тому він вважається більш небезпечним місцем... Поки що не було конкретної загрози або позитивних тестів на вірус у кого-небудь, але ніхто не хоче ризикувати", - розповіло джерело.

Ми писали, як виготовити антисептик, щоб захистити себе від коронавірусу.

Нагадаємо, що Усик різко висловився про коронавирус. За його словами, в Україні є важливіші проблеми, а паніка людей не є обгрунтованою.