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У новонародженої дитини виявили коронавірус: шокуючі подробиці

STYLERЖиття    15.03.2020 - 08:34
У новонародженої дитини виявили коронавірус: шокуючі подробиці
Коронавірус виявили у новонародженого в Британії - подробиці

Коронавірус виявили новонародженого в Британії

Коронавірус 2020 найчастіше виявляють у людей старшого та похилого віку, але він вкрай рідко зачіпає дітей і підлітків. Однак у лондонському госпіталі раптово виявили вірус в організмі новонародженої дитини. Про це інформує The Independent.

Тест дитині зробили незабаром після її народження. Біоматеріали дитини направили на дослідження після того, як результати тесту у його матері виявилися позитивними.

На даний момент малюк може вважатися одним із самих молодих інфікованих пацієнтів у світі. До речі, за обчисленнями медиків, всього 1% випадків припадає на людей, які віком до 19 років.

В якості профілактики коронавірусу рекомендується якомога частіше використовувати антисептик і мити руки з милом. Якщо можливості купити антисептик немає, то його цілком можна виготовити самому, забезпечивши їм на довгий час не тільки себе, але і свою сім'ю.

Нагадаємо, що Усик різко висловився про коронавирус. За його словами, в Україні є важливіші проблеми, а паніка людей не є обгрунтованою.

Ми писали, що через коронавірус в Україні припинили зйомки ТБ-шоу. Проте зйомки припинилися далеко не скрізь. "ТРК-Україна" продовжує набирати людей для телепроекту "Говорить Україна".

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