Ліки від коронавіруса знайдено: вчені поділилися новими подробицями

Знайдено ліки від коронавіруса (колаж РБК-Україна)

Коронавірус перестане бути предметом паніки найближчим часом

Коронавірус 2020 більше не страшний, оскільки антитіло до COVID-19 знайдено. До такого висновку можна прийти, якщо вірити статті, яка вийшла 14 березня. Про це повідомляє Андрій Цаплієнко у соцмережі Facebook.

"Світова прем'єра від Медичного Центру Університету Еразмуса в Роттердамі (Нідерланди) та університет міста Утрехт: вони знайшли антитіло до COVID-19. Наукова публікація групи з десяти вчених готується до оцінки провідним науковим журналом "Nature", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що антитіло ще належить перевірити на людях, що займе не один місяць. Професор клітинної біології Френк Гросвельд розповів, що близько п'ятнадцяти років тому він почав любительське дослідження, щоб зрозуміти, чи можна виділити антитіла людини у мишей. Це вдалося і врешті-решт була створена компанія "Erasmus MC: Harbor Antibodies BV".

"Разом з відділенням дослідження вірусів над нами і відділои вірусології факультету ветеринарної медицини Утрехтського університету ми приєдналися до європейського проекту: ZAPI. Його метою було виявлення антитіл проти MERS, SARS та іншого гонконгського коронавірусу (OC-43). Працюючи в цьому проекті, ми знайшли антитіла, які перехресно реагували з цими трьома різними вірусами і не давали ними заразитися", - поділився Гросвельд.

Далі він повідомив, що неперевірені антитіла до цих пір збереглися в холодильнику з попереднього дослідження, вони не реагували з усіма трьома мутаціями, але реагували з SARS1. "Коли спалахнула поточна криза - SARS2, ми негайно перевірили, чи реагують антитіла, які реагували на SARS1 і на SARS2. Так ми знайшли антитіло, про яке зараз було повідомлено", - підсумував професор.

Наголошується, що це перше антитіло, яке зупиняє інфекцію. І є велика ймовірність, що воно також з'явиться в найближчому майбутньому на ринку як ліки.

Нагадаємо, що Єлизавета II покинула Букінгемський палац через коронавірус.

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