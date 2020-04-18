Коронавірус в Україні: топ-5 місць, де легко захворіти

Коронавірус в Україні можна підхопити де завгодно – починаючи від ручки двері власної квартири та закінчуючи громадськими місцями. Експерти розповіли, в яких місцях можна заразитися COVID-19 з більшою ймовірністю і чому їх потрібно уникати.

Медики опублікували рейтинг місць, які є "розсадниками" хвороби. Як повідомляється, найбільше українці хворіють за наступних обставин:

1-е місце – відвідування аптеки. Крім тих же факторів ризику, популярних для всіх громадських місць, у черзі в аптеці з більшою вірогідністю можуть перебувати потенційно хворі на коронавірус. Вони можуть передавати купюри, на яких знаходяться віруси провізору, а останній, своєю чергою, дає здачу ними та чіпає ліки руками після контакту з грошима.

2-е місце – похід в магазин. Ситуація з касиром в магазині може бути аналогічною ситуації з провізором. Але особливістю продуктових магазинів є те, що їх відвідування необхідно з більшою частотою, бо харчуються всі люди – і хворі, і здорові.

3-е місце – АЗС. На заправних станціях, які працюють у звичному режимі, також присутні магазини та контакт з готівкою.

4-е місце – прогулянка з вихованцями. Тварин необхідно вигулювати кілька разів в день і як правило, такі прогулянки супроводжуються активною грою і можливою комунікацією з іншими людьми або зараженими предметами.

5-е місце - вихід на вулицю для виносу сміття. Простий контакт з дверною ручкою під'їзду може призвести до поширення коронавіруса.

Будьте акуратні та не виходьте з дому без нагальної потреби. І не забувайте носити маску і мити руки після вулиці.

Нагадаємо, що 1-е місце по розповсюдженню коронавірусу може дістатися православним храмам. Якщо до храмів на Великдень піде хоча б десята частина віруючих, буде спалах коронавіруса, прогнозують в МВС.

Раніше повідомлялося, що пік епідемії коронавіруса в Україні настане після скасування карантину.