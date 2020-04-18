Коронавирус в Украине: топ-5 мест, где легко заболеть

Коронавирус в Украине можно подхватить где угодно – начиная от ручки двери собственной квартиры и заканчивая общественными местами. Эксперты рассказали, в каких местах можно заразиться COVID-19 с большей вероятностью и почему их нужно избегать.

Медики опубликовали рейтинг мест, которые являются "рассадниками" болезни. Как сообщается, больше всего украинцы заболевают при следующих обстоятельствах:

1-е место – посещение аптеки. Помимо тех же факторов риска, популярных для всех общественных мест, в очереди в аптеке с большей вероятностью могут находиться потенциально больные коронавирусом. Они могут передавать купюры, на которых находятся вирусы провизору, а последний, в свою очередь, дает ними сдачу и трогает лекарства руками после контакта с деньгами.

2-е место – поход в магазин. Ситуация с кассиром в магазине может быть аналогичной ситуации с провизором. Но особенностью продуктовых магазинов является то, что их посещение необходимо с большей частотой, а питаются все люди – и больные, и здоровые.

3-е место – АЗС. На заправочных станциях, которые работают в обычном же режиме, также присутствуют магазины и контакт с наличными.

4-е место – прогулка с питомцами. Животных необходимо выгуливать несколько раз в день и как правило, такие прогулки сопровождаются активной игрой и возможной коммуникацией с другими людьми или зараженными предметами.

5-е место - выход на улицу для выноса мусора. Простой контакт с дверной ручкой подъезда может привести к распространению коронавируса.

Будьте аккуратны и не выходите с дома без срочной необходимости. И не забывайте носить маску и мыть руки после улицы.

Напомним, что 1-е место по распространению коронавирусам может достаться православным храмам. Если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса, прогнозируют в МВД.

Ранее сообщалось, что пик эпидемии коронавируса в Украине наступит после отмены карантина.