Влада КНДР розповіла про коронавірус в країні, всупереч офіційним заявам, - RFA

Фото: Північна Корея (wikimedia.org)

Північна Корея досі не оголосила про підтверджені випадки коронавірусу на своїй території

Можновладці Північної Кореї на публічних лекціях розповіли громадянам, що в кінці березня в країні були підтверджені випадки коронавірусу, попри офіційні заяви Пхеньяна, що в країні не було випадків COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Asia.

За даними видання, лектори, виступаючи перед організаціями та групами спостереження за сусідами, сказали, що в країні були випадки COVID-19, але не уточнили точне число інфікованих.

За словами лекторів, підтверджені випадки захворювання мали місце в Пхеньяні, провінції Південний Хванхе і провінції Північний Хамгьон.

Північний Хамгьон розташований в північно-східному регіоні країни, а Південний Хванхе - на південному заході.

Відзначимо, Північна Корея досі офіційно не оголосила про підтверджені випадки коронавірусу на своїй території.

Також повідомляється, що влада КНДР пропагують цю політику і протиставляють ситуацію в Північній Кореї ситуації в Південній Кореї та решті світу, де велика кількість людей хворіє і помирає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР активізувала ракетні випробування в умовах пандемії коронавірусу. Країна випустила в океан дві балістичні ракети ближнього радіуса дії, що стало 8 і 9 запуском ракет в березні.

Зазначимо, у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тисяч осіб. США є лідером як за кількістю хворих (понад 700 тисяч), так і за кількістю померлих від COVID-19 (понад 36 тисяч).