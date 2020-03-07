Коронавірус в Україні: у ПЦУ зробили заяву про відвідування церкви

Коронавірус в Україні виявили у чоловіка з Чернівців, ще 20 зразків перевіряються. Тим часом в Православній церкві України зробили заяву про зв'язок відвідування церкви з поширенням COVID-19.

Так, за словами митрополита Дмитра Рудюка, голови Синодальної комісії з міжхристиянських відносин та Інституту церковної історії ПЦУ, одним з головних побоювань парафіян є боязнь причастя під час відвідин храму.

Священник пише, що відмова від цього ритуалу або ж спроби придумати інші способи причащання є не чим іншим, як богохульством, зневагою і відсутністю віри в Ісуса Христа.

"Закликаю таких порад не слухати і не виконувати, бо ті хто таке впроваджує, є грішними і духовно обдуреними християнами", - пише митрополит.

Рудюк також підкреслив, що ніяких лікарських порад про чистоту, гігієну та інших медичних застережень церква не тільки не заперечує, але і просить вірян їх дотримуватися.

"Однак, щодо беззастережної істинної віри в животворчу силу Тіла і Крові Господніх, то ми повинні стояти на правді і всілякі богохульні поради, несумісні з нашою вірою, відкидати", - резюмував священник.