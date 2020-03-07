Коронавирус в Украине: в ПЦУ сделали заявление о посещении церкви

Коронавирус в Украине выявили у мужчины из Черновцов, еше 20 образцов проверяются. Тем временем в Православной церкви Украины сделали заявление о связи посещения церкви с распространением COVID-19.

Так, по словам митрополита Дмитрия Рудюка, председателя Синодальной комиссии по межхристианским отношениям и Института церковной истории ПЦУ, одним из главных опасений прихожан является боязнь причастия во время посещения храма.

Священник пишет, что отказ от этого ритуала или же попытки придумать иные способы причащения являются не чем иным, как богохульством, пренебрежением и отсутствием веры в Иисуса Христа.

"Призываю таких советов не слушать и не выполнять, ибо те кто такое внедряет, являются падшими и духовно обманутыми христианами", - пишет митрополит.

Рудюк также подчеркнул, что никаких врачебных советов о чистоте, гигиене и других медицинских предостережений церковь не только не отрицает, но и просит верующих их придерживаться.

"Однако, относительно безоговорочной истинной веры в животворящее силу Тела и Крови Господних, то мы должны стоять на правде и всяческие богохульные советы, несовместимы с нашей верой, отвергать" - резюмировал священник.