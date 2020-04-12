Коронавірус в Україні: ці продукти мити після супермаркету не обов'язково

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали список продуктів, які не обов'язково мити після покупки в супермаркеті

Коронавірус в Україні прогресує, і медики постійно нагадують жителям країни правила безпеки під час пандемії. Щоб не заразитися, треба дотримуватися соціальної ізоляції, виконувати всі карантинні правила, мити руки та стежити за чистотою всього, що оточує людину.

Раніше фахівці рекомендували всі продукти, які були куплені в супермаркетах, піддавати ретельній обробці, через те, що коронавірус може зберігатися на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів. Для цього достатньо промити їх під проточною теплою водою. Однак експерти стверджують, що ретельній обробці слід піддавати всі фрукти та овочі та назвали продукти, які обробляти й зовсім не потрібно.

Наприклад, не варто мити під проточною водою свіже м'ясо, бо бризки можуть тільки рознести по всій кухні небезпечні мікроорганізми. Всі мікроби та віруси руйнуються під час термічної обробки й потрібно стежити за тим, щоб не вживати в їжу погано просмажене або проварене м'ясо. Також м'ясо можна опустити в миску водою і залишити на пів години, а потім воду злити.

Не рекомендує довго вимочувати гриби, їх досить швидко сполоснути проточною водою. На грибах міститься багато спор і бактерій і при довгому контакті з водою вони починають поводитися не кращим чином і можуть призвести до отруєння. Гриби також потрібно добре термічно обробляти.

Ще один продукт, який мити не обов'язково – це яйця, які продаються у магазинах. Вони володіють захисним шаром, який наноситься при хімічній обробці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі найбрудніші місця в супермаркетах, які можуть бути розсадниками коронавірусу.