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Коронавирус в Украине: эти продукты мыть после супермаркета не обязательно

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 20:32
Коронавирус в Украине: эти продукты мыть после супермаркета не обязательно
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали список продуктов, которые не обязательно мыть после покупки в супермаркете

Коронавирус в Украине прогрессирует, и медики постоянно напоминают жителям страны правила безопасности во время пандемии. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать социальную изоляцию, выполнять все карантинные правила, мыть руки и следить за чистотой всего, что окружает человека.

Ранее специалисты рекомендовали все продукты, которые были куплены в супермаркетах, подвергать тщательной обработке, так как коронавирус может сохраняться на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Для этого достаточно было мыть их под проточной теплой водой. Однако эксперты утверждают, что тщательной обработке нужно подвергать все фрукты и овощи и назвали продукты, которые обрабатывать и вовсе не нужно.

К примеру, не стоит мыть под проточной водой свежее мясо, так как брызги могут только разнести по всей кухне опасные микроорганизмы. Все микробы и вирусы уничтожаются во время термической обработки и нужно следить за тем, чтобы не употреблять в пищу плохо прожаренное или проваренное мясо. Также мясо можно опустить в миску водой и оставить на полчаса, а потом воду слить.

Не рекомендует долго вымачивать грибы, их достаточно быстро сполоснуть проточной водой. На грибах содержится много спор и бактерий и при долгом контакте с водой они начинают вести себя не лучшим образом и могут привести к отравлению. Грибы также нужно хорошо термически обрабатывать.

Еще один продукт, который мыть не обязательно – это яйца, которые продаются в магазинах. Они обладают защитным слоем, который наносится при химической обработке.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые грязные места в супермаркетах, которые могут быть рассадниками коронавируса.

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