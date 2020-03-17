Коронавірус в Україні: як харчуватися літнім людям під час карантину

Як краще харчуватися літнім людям під час карантину (фото: pixabay.com)

Карантин в Україні може негативно позначитися на харчуванні літніх людей

Карантин в Україні і Києві через коронавірус залишив працювати тільки продуктові магазини та аптеки. МОЗ України рекомендує всім людям по можливості залишатися вдома і не залишати свої будинки, щоб уникнути зараженню інфекцією. У наслідок цього багато літні люди не зможуть повноцінно харчуватися, але вони повинні дбати про зміцнення імунітету. Дієтолог розповіла, якого раціону варто дотримуватися людям в зоні ризику.

Лікар розповіла, що серед українських пенсіонерів багато хто вживає цибулю і часник, щоб "убезпечити себе".

"Якщо ми говоримо про українських пенсіонерів, які, на превеликий жаль, в більшості своїй є "несвідомими", до них інколи важко достукатися. Вони вкоренилися у своїх звичках і, як правило, дотримуються принципу: "Часник, сало і горілка". Зараз це можна почути досить часто. Так, вони дійсно їдять часник і цибулю. Чи це допомагає? Частково так, так як вони отримують хоч якісь фітонциди. Крім того, саме пенсіонери намагаються якомога менше виходити з дому, намагаючись себе таким чином убезпечити і знизити ймовірність можливого зараження", - розповіла "Обозревателю" дієтолог Олена Юдіна.

Дієтолог рекомендує літнім людям вживати більше свіжих фруктів і овочів.

"Навіть із того мінімуму продуктів, які є під рукою і вирощені на нашій землі. Наприклад, капуста зараз доступна абсолютно всім. Буряк, часник, морква, волоські горіхи. Це доступно всім. І часто вирощена на власному городі", - зазначила лікар.

Вживання консервації небажано, виняток становлять тільки квашені продукти. Наприклад, огірки, помідори, капуста. Намагайтеся виключити смажені страви, вони не приносять ніякої користі.