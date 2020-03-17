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Коронавирус в Украине: как питаться пожилым людям во время карантина

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 19:38
Коронавирус в Украине: как питаться пожилым людям во время карантина
Как лучше питаться пожилым людям во время карантина (фото: pixabay.com)

Карантин в Украине может негативно сказаться на питании пожилых людей

Карантин в Украине и Киеве из-за коронавируса оставил работать только продуктовые магазины и аптеки. МОЗ Украины рекомендует всем людям по возможности оставаться дома и не покидать свом дома во избежание заражения инфекцией. В следствие этого многие пожилые люди не смогут полноценно питаться, но они должны заботиться об укреплении иммунитета. Диетолог рассказала, какого рациона стоит придерживатся людям в зоне риска.

Врач рассказала, что среди украинских пенсионеров много кто употребляет лук и чеснок, чтобы "обезопасить себя".

"Если мы говорим об украинских пенсионерах, которые, к большому сожалению, в большинстве своем являются "несознательными", к ним порой тяжело достучаться. Они укоренились в своих привычках и, как правило, придерживаются принципа: "Чеснок, сало и водка". Сейчас это можно услышать довольно часто. Да, они действительно едят чеснок и лук. Помогает ли это? Отчасти да, так как они получают хоть какие-то фитонциды. Кроме того, именно пенсионеры стараются как можно меньше выходить из дому, пытаясь себя таким образом обезопасить и снизить вероятность возможного заражения", - рассказала "Обозревателю" диетолог Алена Юдина.

Диетолог рекомендует пожилым людям употреблять больше свежих фруктов и овощей.

"Даже из того минимума продуктов, которые есть под рукой и выращены на нашей земле. Например, капуста доступна сейчас абсолютно всем. Свекла, чеснок, морковь, грецкие орехи. Это доступно всем. И часто выращено на собственном огороде", - отметила врач.

Употребление консервации нежелательно, исключение составляют только квашеные продукты. Например, огурцы, помидоры, капуста. Старайтесь исключить жареные блюда, они не приносят никакой пользы.

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