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Карантин в Україні: що відбувається у магазинах сьогодні (фото)

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 13:21
Карантин в Україні: що відбувається у магазинах сьогодні (фото)
Що відбувається в магазинах (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали фото з магазинів під час карантину в Україні через коронавірус

Карантин в Україні і Києві через коронавірус ввели з 12 березня. Після того, як його розширили стало відомо, що в країні будуть працювати тільки продуктові магазини та аптеки. Але люди все одно віддалися паніці і почали дуже швидко змітати все з полиць продуктових магазинів. Що ж дійсно відбувається в магазинах Києва, читайте в матеріалі Styler.

Мешканка Києва увечері 16 березня відвідала один із магазинів на Русанівці. Як виявилося, до вечора спорожніли полиці магазину, на них майже нічого не залишилося. Люди купували крупи, сіль і хліб. Знімки з'явилися в групі "Русанівка"в Facebook.

Карантин в Україні: що відбувається у магазинах сьогодні (фото)Скріншот поста (Facebook)

У Харкові ситуація схожа. В магазині міста побував кореспондент Styler. В одному з супермаркетів люди "робили упор" на гречку і сіль, хоча вартість крупи була 40 гривень за кілограм. Судячи з фото, полиці після покупців залишилися порожні.

"На касі продавщиця сказала, що сіль розібрали за 7 хвилин під час відкриття магазину",- повідомив кореспондент.

Карантин в Україні: що відбувається у магазинах сьогодні (фото)Карантин в Україні: що відбувається у магазинах сьогодні (фото)В Харкові під час карантину порожні полиці в магазинах (фото: РБК-Україна)

Варто відзначити, що незважаючи на паніку серед людей, товар в магазинах є. Його швидко поповнюють, незважаючи на попит. Крім стандартного набору, популярністю чомусь користується туалетний папір. Єдине, що майже неможливо знайти ні в магазинах, ні в аптеках - антисептики і санітайзери.

Карантин в Україні: що відбувається у магазинах сьогодні (фото)Попитом користується сіль і тулетная папір (фото з соцмереж)

Як ми раніше писали, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила свої рекомендації щодо носіння на вулиці медичних масок. Про це написали на офіційному сайті ВООЗ.

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