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Коронавірус в Україні: з'явилися подробиці про нових заражених

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 08:17
Коронавірус в Україні: з'явилися подробиці про нових заражених
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом

Коронавірус в Україні продовжує заражати людей. Так, на ранок 19 березня зафіксовано вже 16 випадків інфікування COVID-19. У Київській області вже два випадки зараження. Один з них - чоловік 44 років, який нещодавно був за кордоном. Пізніше стало відомо, що це нардеп Сергій Шахов. Другий випадок був підтверджений 18 березня.

Також коронавірус вперше заиксирован в Донецькій області, а саме в Маріуполі. Про це написав на своїй сторінці Facebook голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

"Перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 в Донецькій області", — написав Кириленко.

COVID-19 виявили у 52-річного маріупольця, який нещодавно повернувся з Єгипту.

За словами Кириленка, медики надають допомогу чоловікові - лікарні забезпечені всім необхідним. Особи, що перебували з ним у контакті, виявлені і перебувають під наглядом.

Голова Донецької області звернувся до жителів Маріуполя і всієї Донецькій області з проханням зберігати спокій і "дбати про гігієну, в тому числі і інформаційну", довіряючи тільки офіційно підтвердженим повідомленнями.

Нагадаємо, що у Києві перевіряють на інфікування COVID-19 військового пенсіонера. Він розповів про те, що нещодавно мав контакт з другом, у якого були симптоми ГРВІ і діти якого приїхали з-за кордону.

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