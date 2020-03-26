ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: в якому стані 14 хворих дітей

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 14:01
Коронавірус в Україні: в якому стані 14 хворих дітей
Коронавірус в Україні і діти (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 діти, як правило, переносять у легкій формі

Коронавірус в Україні діагностували у щонайменше 14 дітей. Це випадки, виявлені в Чернівецькій області. В Обласній державній адміністрації розповіли, як почувають себе неповнолітні пацієнти.

За словами заступника голови ОДА Чернівецької області Наталії Гусак, з часу виявлення випадків COVID-19 у неповнолітніх пацієнтів погіршень не сталося. Чиновник сказала, що діти переносять хворобу в легкій формі.

Нагадаємо, що епіцентром коронавіруса в Україні вважаються Коленковцы Хотинського району. Село знаходиться всього в 20 кілометрах від Чернівцях.

Буковина все ще лідирує за випадками захворювання коронавірусом. Станом на 26 березня тут 42 випадки.

Про перших хворих дітей стало відомо ще 17 березня. Коронавірус їм діагностували після перевірки контактних осіб хворого. Тоді заявили про трьох випадках COVID-19 у дітей - 10 років, 1 рік і 10 місяців, 6 місяців.

Вже до 24 березня повідомили, що з 13 підтверджених у цей день випадків на Буковині - шестеро дітей.

Нагадаємо, що в Україні від коронавіруса вже померло п'ятеро людей, двоє з них - у середу, 25 березня. Остання жертва COVID-19 згоріла від хвороби буквально через добу після того, як була госпіталізована.

Іспанія продовжила надзвичайний стан до 12 квітня У Китаї знайшли нульового пацієнта COVID-19: як він заразився
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся