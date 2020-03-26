Згоріла за добу: що відомо про останню жертву коронавіруса в Україні

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні вбив вже п'ятеро людей, двоє з них - з Прикарпаття

Коронавірус в Україні забрав життя п'ятої людини, 145 - заразилося. Останньою жертвою COIVID-19 стала жінка з Івано-Франківської області. Що про неї відомо - в матеріалі Styler.

У МОЗ розповіли, що померла пацієнтка довго займалася самолікуванням, а коли стало зовсім погано, звернулася за допомогою до медиків.

Разом з чоловіком їх направили в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. На жаль, врятувати її не вдалося. Жінка "згоріла" просто за добу. Позитивний результат тесту на COVID-19 лабораторно підтвердили лише після смерті.

Цей випадок став другим на Прикарпатті, де 19 березня померла 56-річна жінка - вона теж пішла звернулася до лікарів надто пізно.

Всього в Івано-Франківській області 16 інфікованих, відразу про 11 стало відомо в середу, 25 березня.

Смерть жінки стала другою за вчорашній день. Напередодні повідомили про смерть 68-річного чоловіка з Тернопільської області, який контактував зі священиком із Заліщиків. Вони разом були на похороні, де в цей день було ще 12 служителів церкви (ховали колегу) і близько сотні людей.

Лише на ранок 26 березня офіційно відомо про п'ять померлих від коронавіруса в Україні:

12 березня - Радомишль (Житомирська область), 71-річна жінка.

17 березня - Чернівецька область, 33-річна жінка.

19 березня - Івано-Франківська область, 56-річна жінка.

25 березня - Ковалівка (Тернопільська область, Монастирський район), 68-річний чоловік; жінка з Івано-Франківської області.

Нагадаємо, нещодавно лікарі розмістили нове відео, на якому показано, як коронавірус вбиває легені людини.