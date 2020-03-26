ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Згоріла за добу: що відомо про останню жертву коронавіруса в Україні

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 08:51
Згоріла за добу: що відомо про останню жертву коронавіруса в Україні
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні вбив вже п'ятеро людей, двоє з них - з Прикарпаття

Коронавірус в Україні забрав життя п'ятої людини, 145 - заразилося. Останньою жертвою COIVID-19 стала жінка з Івано-Франківської області. Що про неї відомо - в матеріалі Styler.

У МОЗ розповіли, що померла пацієнтка довго займалася самолікуванням, а коли стало зовсім погано, звернулася за допомогою до медиків.

Разом з чоловіком їх направили в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. На жаль, врятувати її не вдалося. Жінка "згоріла" просто за добу. Позитивний результат тесту на COVID-19 лабораторно підтвердили лише після смерті.

Цей випадок став другим на Прикарпатті, де 19 березня померла 56-річна жінка - вона теж пішла звернулася до лікарів надто пізно.

Всього в Івано-Франківській області 16 інфікованих, відразу про 11 стало відомо в середу, 25 березня.

Смерть жінки стала другою за вчорашній день. Напередодні повідомили про смерть 68-річного чоловіка з Тернопільської області, який контактував зі священиком із Заліщиків. Вони разом були на похороні, де в цей день було ще 12 служителів церкви (ховали колегу) і близько сотні людей.

Лише на ранок 26 березня офіційно відомо про п'ять померлих від коронавіруса в Україні:

12 березня - Радомишль (Житомирська область), 71-річна жінка.

17 березня - Чернівецька область, 33-річна жінка.

19 березня - Івано-Франківська область, 56-річна жінка.

25 березня - Ковалівка (Тернопільська область, Монастирський район), 68-річний чоловік; жінка з Івано-Франківської області.

Нагадаємо, нещодавно лікарі розмістили нове відео, на якому показано, як коронавірус вбиває легені людини.

В принципі поза зоною ризику: Комаровський зробив заяву про коронавірус В Україні назріває скандал через лікування інфікованої жінки коронавірусом
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся