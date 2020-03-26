Коронавирус в Украине: в каком состоянии 14 заболевших детей

Коронавирус в Украине и дети (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 дети, как правило, переносят в легкой форме

Коронавирус в Украине диагностировали у как минимум 14 детей. Это случаи, выявленные в Черновицкой области. В Областной государственной администрации рассказали, как чувствуют себя несовершеннолетние пациенты.

По словам зампредседателя ОГА Черновицкой области Натальи Гусак, со времени выявления случаев COVID-19 у несовершеннолетних пациентов ухудшений не произошло. Чиновник сказала, что дети переносят болезнь в легкой форме.

Напомним, что эпицентром коронавируса в Украине считаются Коленковцы Хотинского района. Село находится всего в 20 километрах от Черновцах.

Буковина все еще лидирует по случаям заболевания коронавирусом. По состоянию на 26 марта здесь 42 случая.

О первых заболевших детях стало известно еще 17 марта. Коронавирус им диагностировали после проверки контактных лиц заболевшего. Тогда заявили о трех случаях COVID-19 у детей - 10 лет, 1 год и 10 месяцев, 6 месяцев.

Уже к 24 марта сообщили, что из 13 подтвержденных в этот день случаев на Буковине - шестеро детей.

Напомним, что в Украине от коронавируса уже умерло пять человек, двое из них - в среду, 25 марта. Последня жертва COVID-19 сгорела от болезни буквально за сутки после того, как была госпитализирована.