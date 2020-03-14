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Коронавірус в Україні: які області вражені (карта)

STYLERЖиття    14.03.2020 - 13:31
Коронавірус в Україні: які області вражені (карта)
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус був виявлений в декількох областях України

Коронавірус в Україні може мати епідеміологічний характер через те, що велика кількість українців їде з "заражених" країн. Вже в кількох областях України є підтверджені випадки захворювання коронавірусом. При цьому також була зафіксована одна смерть, викликана цим збудником.

За станом на ранок суботи, 14 березня, коронавірус зафіксували у двох областях України. Коронавірус COVID-19 був знайдений у Чернівецькій та Житомирській областях.

У Чернівцях зафіксували два випадки:

  • чоловік повернувся з Італії й через два дні звернувся до лікарів з підозрою на коронавірус, яке пізніше підтвердили лікарі;
  • підтвердили зараження у чоловіка, дружина якого нещодавно повернулася з Італії.

А в Радомишлі, Житомирська область, 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі, з 3 березня відчувала симптоми коронавіруса, але до лікарів звернулася лише через 9 днів, 12 березня. На наступний день пенсіонерка померла. Цей випадок став першим смертельним в Україні.

Варто також відзначити, що 13 березня з підозрою на коронавірус до лікарів звернулися жителі Донецької, Луганської, Сумської, Запорізької, Полтавської, Волинської та Вінницької областей.

Коронавірус в Україні: які області вражені (карта)

Коронавірус в Україні вразив кілька областей (скріншот: public.tableau.com)

Також ми писали, що у Чернівцях госпіталізовано матір і двох дітей з підозрою на коронавірус.

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