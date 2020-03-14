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Коронавирус в Украине: какие области поражены (карта)

STYLERЖизнь    14.03.2020 - 13:31
Коронавирус в Украине: какие области поражены (карта)
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус был обнаружен в нескольких областях Украины

Коронавирус в Украине может иметь эпидемиологический характер из-за того, что большое количество украинцев едет из "зараженных" стран. Уже в нескольких областях Украины есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом. При этом также была зафиксирована одна смерть, вызванная этим возбудителем.

По состоянию на утро субботы, 14 марта, коронавирус зафиксировали в двух областях Украины. Коронавирус COVID-19 был найден в Черновицкой и Житомирской областях.

В Черновцах зафиксировали два случая:

  • мужчина вернулся из Италии и спустя два дня обратился к врачам с подозрением на коронавирус, которое позже подтвердили врачи;
  • подтвердили заражение у мужчины, жена которого недавно вернулась из Италии.

А в Радомышле, Житомирской области, 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши, с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь спустя 9 дней, 12 марта. На следующий день пенсионерка умерла. Этот случай стал первым смертельным в Украине.

Стоит также отметить, что 13 марта по подозрению на коронавирус к врачам обратились жители Донецкой, Луганской, Сумской, Запорожской, Полтавской, Волынской и Винницкой областей.

Коронавирус в Украине: какие области поражены (карта)

Коронавирус в Украине поразил несколько областей (скриншот: public.tableau.com)

Также мы писали, что в Черновцах госпитализировали мать и двоих детей с подозрением на коронавирус.

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