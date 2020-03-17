ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: кількість жертв різко зросла

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 21:26
Коронавірус в Україні: кількість жертв різко зросла
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Коронавірусом в Україні захворіли вже 14 осіб з різних регіонів країни

Коронавірус в Україні підчепили вже 14 осіб із різних регіонів країни й стало відомо про два летальних випадки у різних областях України. Одна пацієнтка померла раніше в Радомишлі.

Як повідомляє МОЗ України, у вівторок, 17 березня, в Україні підтвердили ще сім випадків зараження коронавірусом. Всі випадки – в різних областях України, всі пацієнти різного віку.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-2019: Чернівецька область – 10 випадків, Житомирська область – 1, Київська область – 1, Київ - 2", - сказано в повідомленні.

Також у МОЗ уточнили дані про пацієнтів, у яких підтвердили коронавірус 17 березня. У Київській області коронавірусом заразився чоловік 44-х років, який був недавно за кордоном.

У Чернівецькій області підтверджено 6 випадків: жителі у віці 31 рік, 10 років, 18 років, двоє дітей – рік і 10 місяців і шестимісячне немовля. Одна жінка у віці 33-х років померла. Всі інфіковані пацієнти є контактними особами раніше підтвердженого випадку в Чернівцях.

Коронавірус в Україні: кількість жертв різко зросла

Як зазначили у Центрі громадського здоров'я на перевірці знаходяться зразки не тільки пацієнтів з підозрою на коронавірус, але і тих, хто міг мати з ними контакт. Станом на 17 березня в Україні було проведено понад 640 проб на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що медики ВООЗ назвали головну небезпеку нового коронавірусу.

У Чернівецькій ОДА повідомили про стан хворих коронавірусом Коронавірус в Україні і світі: головні новини 17 березня
Новини України карантинКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся