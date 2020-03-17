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Коронавірус відрізняється від всіх попередніх епідемій: медики назвали головну небезпеку

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 20:39
Коронавірус відрізняється від всіх попередніх епідемій: медики назвали головну небезпеку
Коронавірус більш небезпечний, ніж його попередники (Колаж РБК-Україна)

Новий коронавірус має істотну відмінність від всіх вірусів, які раніше викликали епідемії

Коронавірус в Україні був офіційно підтверджений у семи пацієнтів, але у всьому світі цим страшним захворюванням заразилися вже понад 190 тисяч осіб. Станом на 16 березня, жертвами коронавірусу у всьому світі стало сім з половиною тисяч людей, а понад 80 тисяч одужали.

У ВООЗ розповіли, що вірус COVID-2019 відрізняється від схожих вірусів, які раніше стали причиною епідемій і пандемій у світі - SARS (Викликав атипову пневмонію у 2002-200 роках) і MERS (бушував у 2015 році).

"Вірус SARS не мав такої вірулентності (ступінь здатності штаму мікроорганізму або вірусу заражати організм), можливості переноситися від людини до людини. Він був дуже небезпечним для медперсоналу. SARS йшов відразу на поразку, була важка пневмонія, відразу було розуміння, що людина тяжко захворіла, вона йшла у лікарню. Зараз 80 відсотків людей не розуміють, що вони хворі, тому що у них легкі нездужання", - розповіла Меліта Вуйнович.

Вона пояснила, що COVID-2019 швидко переноситься та у багатьох викликає лише легке захворювання.

"Вірусу важливо вижити, щоб вижити, йому не треба вбивати господаря. Він хоче переноситися далі", - додала Вуйнович.

Медики не беруться давати прогнози про те, як буде мутувати даний вірус і які ускладнення він може викликати. У 80% хворих він переноситься досить задовільно і без сильних ускладнень.

"Це драйвер епідемії. Це ті, хто чхнув, закашляв, у кого була температура і незрозуміле нездужання, і потім одужав і навіть не зрозумів, що був інфікований. Чотирнадцять відсотків - це серйозне захворювання, це ті, хто потрапляє у лікарню, у них пневмонія або інший токсичний синдром, і ще п'ять відсотків - це критичні хворі, які потрапляють в реанімацію", - підкреслила Вуйнович.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилася нова статистика про те, кого вбиває коронавірус.

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