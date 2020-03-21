Коронавірус у США: чим їхній карантин відрізняється від нашого (відео)

Карантин у США через коронавірус (колаж РБК-Україна)

У США почався карантин через спалах коронавіруса

Карантин у США через коронавірус тільки почався, хоча випадки зараження були зареєстровані у всіх 50 штатах, і у понад половину з них направили десятки тисяч військових, щоб допомогти впоратися зі спалахом COVID-19.

Чим відрізняються карантинні обмеження в Штатах із понад 19,5 тисяч заражених і в Україні, де зафіксовано 41 такий випадок - дізнавався Styler.

У штаті Каліфорнія вже оголосили режим Full lockdown - це означає, що всі громадяни будуть на повному карантині вдома, і забороняється виходити на вулицю без явної причини. Про це розповів власний кореспондент "РБК-Україна" в США Андрій Хветкевич.

Жителям дозволяють виходити тільки за продуктами, в аптеку і банк - і то виключно за крайньої необхідності.

"Тобто тебе може зупинити поліція і уточнити, чому ти знаходишся на вулиці. Поки в інших штатах такого немає - тільки частково в штатах Вашингтон і Нью-Йорк. У Каліфорнії це положення запровадили через те, що сильно почав поширюватися вірус", - розповів він.

Також Хветкевич зазначив, що ажіотах в магазинах можна було спостерігати тільки напередодні карантину: люди почали панікувати і закуповуватися всім, що бачать.

"Маски, туалетний папір, санітайзери, антисептики - все закінчилося дуже швидко. Але зараз в магазинах черг вже немає, людей дуже мало, і основні продукти є (овочі, фрукти, усе базове та необхідне). Втім, як і раніше відсутні маски, засоби гігієни, вологі серветки", - говорить кореспондент.

Практично у всіх магазинах при вході є спеціальні серветки для протирання візків, які також можна використовувати і для рук. У деяких маркетах окремо стоять безконтактні гелеві антисептики - вони автоматично видають антисептик без дотику, досить лише піднести руку. Такі пристрій в нинішніх умовах із поширенням небезпечного вірусу дуже корисні, зазначив Андрій.

Подібні автомати з гелевими антисептиками таже встановлені й на перших поверхах будинків біля ліфта - щоб люди не заражали один одного, використовуючи ліфти.

Говорячи про ще одну відміну від карантинної практики в Україні, він назвав відкриті двері в будинках.

"Якщо раніше доводилося використовувати ключі для входу, то зараз вони відкриті, щоб люди не торкалися до ручок дверей", - розповів Хветкевич.

Карантин в Майамі. Відео Андрія Хветкевича спеціально для РБК-Україна

Додамо, що в американському аналітичному центрі "Атлантична рада" на конференції 20 березня експерти порівняли карантинні умови в Україні з тими, які були введені в 40-мільйонному штаті Каліфорнія.

Фахівці відзначили введення в Україні масштабних обмежень на міжміські пасажирські перевезення та метро і висловили думку, що подібна зупинка транспорту та забезпечення соціальної ізоляції можуть дозволити нашій країні підготуватися до спалаху коронавіруса COVID-19.

Водночас із негативних моментів експерти Андрес Аслунд і Адріан Каратницький виокремили погане оснащення лікарняних місць, брак апаратів штучної вентиляції легенів та противірусних ліків.

Відео: Чим відрізняються карантини в США та Україні через коронавірус

Як повідомлялося, в Штатах на невизначений термін призупинили надання звичайних візових послуг у всіх посольствах і консульствах США у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі.