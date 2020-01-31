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Коронавірус вже в Росії: як вберегтися від смертельної пневмонії

STYLERЖиття    31.01.2020 - 15:36
Коронавірус вже в Росії: як вберегтися від смертельної пневмонії
Вірус з Китаю вже в Росії (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус з Китаю діагностували у двох людей у Росії

Вірус з Китаю добрався до Росії. Стало відомо про двох громадян Китаю, у яких виявили смертельно небезпечний коронавірус 2019-nCoV. Про це заявила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова, пишуть росЗМІ.

Відзначається, що стан обох хворих стабільний, без клінічних проявів і без температури. Попередньо, госпіталізовані нещодавно були в Китаї, це 30-річний батько та його дворічна донька. Випадки зараження виявлені в Забайкаллі.

Крім того, чиновник заявила, що Росія почне евакуацію своїх громадян з провінції Хубей, яка стала джерелом зараження, і де зареєстровано більшість випадків. Всі вивезені з КНР перебуватимуть на карантині протягом 14 днів (на час інкубаційного періоду).

Нагадаємо, штам коронавіруса 2019-nCoV був виявлений вже в 21 країні, заражені майже 10 тисяч осіб, 213 - померли.

Хто в групі ризику

Коронавірус небезпечний ускладненнями - вірусною пневмонією. Особливо важко переносять хворобу літні люди, у яких є інші серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як хвороби серця, цукровий діабет, недавно перенесений інсульт та інше.

Вакцини від штаму вірусу немає. Вчені з Інституту Пастера заявили, що вакцина від коронавіруса може бути виготовлена протягом 20 місяців.

Специфічні симптоми коронавіруса

Головними симптомами цього штаму вірусу є: лихоманка, кашель та ускладнене дихання. При цьому відсутні типові симптоми ураження верхніх дихальних шляхів, такі як нежить, чхання та біль у горлі, а також кишкові симптоми, такі як діарея.

Як захистити себе від хвороби

Центри з контролю і профілактики захворювань розробили основні рекомендації, серед яких:

  • часто і ретельно мити руки милом і водою (не менше 20 секунд),
  • не торкатися брудними руками очей, носа або рота,
  • уникати тісного контакту з хворими людьми.

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МОЗ України також дають поради щодо захисту від коронавіруса:

  • частіше мити руки,
  • регулярно провітрювати приміщення,
  • використовувати індивідуальні маски,
  • менше контактувати з людьми, ізолюватися від потенційних хворих,
  • скасувати поїздку в ту країну, де були випадки зараження.

Коронавірус вже в Росії: як вберегтися від смертельної пневмонії

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