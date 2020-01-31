Коронавирус уже в России: как уберечься от смертельной пневмонии

Коронавирус из Китая диагностировали у двух человек в России
Вирус из Китая добрался до России. Стало известно о двух гражданах Китая, у которых обнаружили смертельно опасный коронавирус 2019-nCoV. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут росСМИ.
Отмечается, что состояние обоих заболевших стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Предварительно, госпитализированные недавно были в Китае, это 30-летний отец и его двухлетняя дочь. Случаи заражения выявлены в Забайкалье.
Кроме того, чиновник заявила, что Россия начнет эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй, которая стала источником заражения, и где зарегистрировано большинство случаев. Все вывезенные из КНР будут находиться на карантине в течение 14 дней (на время инкубационного периода).
Напомним, штамм коронавируса 2019-nCoV был выявлен уже в 21 стране, заражены почти 10 тысяч человек, 213 - скончались.
Коронавирус опасен осложнениями - вирусной пневмонией. Особенно тяжело переносят болезнь пожилые люди, у которых есть другие серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца, сахарный диабет, недавно перенесенный инсульт и прочее.
Вакцины от штамма вируса нет. Ученые из Института Пастера заявили, что вакцина от коронавируса может быть изготовлена в течение 20 месяцев.
Главными симптомами этого штамма вируса являются: лихорадка, кашель и утрудненное дыхание. При этом отсутствуют типичные симптомы поражения верхних дыхательных путей, такие как насморк, чихание и боль в горле, а также кишечные симптомы, такие как диарея.
Центры по контролю и профилактике заболеваний разработали основные рекомендации, среди которых:
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