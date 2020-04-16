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В Україні від коронавіруса вилікувалась рекордна кількість людей

STYLERКоронавірус    16.04.2020 - 20:30
В Україні від коронавіруса вилікувалась рекордна кількість людей
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні поставив новий рекорд, але цього разу - позитивний

Коронавірус в Україні змогли вилікувати у найбільшої кількості пацієнтів за останню добу - з 15 на 16 квітня. Скільки людей змогли одужати від COVID-19 - у матеріалі Styler.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, відучора 43 людини одужали. Тепер кількість видужали пацієнтів значно перевищує число летальних випадків - ще зовсім недавно цифри були майже рівними.

А ось за минулу добу видужало майже вдвічі менше пацієнтів - 24, добою раніше - 22 людини.

Але і новий антирекорд коронавірус в Україні також поставив, адже протягом останньої доби діагноз поставили ще 397 людям (за минулу - 392-м).

Поки що Україні вдається стримувати стрімке поширення COVID-19, принаймні геометричної прогресії, тобто, дворазового збільшення щодня, поки немає.

В Україні від коронавіруса вилікувалась рекордна кількість людей

В Україні від коронавіруса видужала рекордна кількість людей (скрін: facebook.com/moz.ukr)

Раніше ми писали, що місто в Тернопільській області стало ще одним епіцентром поширення коронавіруса.

Також ми повідомляли, які маски категорично заборонено використовувати після посилення карантину в Україні з 6 квітня

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