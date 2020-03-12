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Супрун розповіла про дії при карантині: запасіться водою і ліками

STYLERЖиття    12.03.2020 - 21:25
Супрун розповіла про дії при карантині: запасіться водою і ліками
Уляна Супрун дала поради про карантин через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Супрун розповіла про обов'язкові дії на час карантину в Україні через загрозу поширення коронавіруса

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня. Уляна Супрун розповіла українцям, як правильно протистояти хворобі, якщо у вашому оточенні відбудеться спалах коронавіруса COVID-19. Що робити, якщо в Україну прийде епідемія коронавіруса - в матеріалі Styler.

Супрун радить не панікувати, а кооперуватися - з рідними, сусідами, друзями. Тобто з людьми, з якими ви регулярно перетинаєтеся в тих чи інших обставинах. Разом з ними потрібно ретельно продумати план дій, якщо серед вас станеться спалах хвороби.

"Подбайте про зв'язок зі своїм найближчим оточенням - членами сім'ї та близькими друзями. Всі повинні бути на зв'язку і відразу повідомляти, якщо відчувають проблеми зі здоров'ям", - рекомендує лікар.

Визначте групи ризику серед ваших близьких

Треба визначити, хто з ваших рідних та близьких може входити в "групу ризику". Тобто ті, у кого коронавірус може викликати смертельно небезпечні ускладнення.

"Зараз відомо, що в групі ризику коронавірусу літні люди, а також люди, які страждають серйозними хронічними захворюваннями: діабет, захворювання серця і легенів", - уточнила Супрун.

"Групу ризику" потрібно проінструктувати щодо заходів безпеки - обов'язково повинен бути контакт з сімейним лікарем, до якого можна буде негайно звернутися при підозрі.

Головні заходи безпеки під час карантину

  • Слід створити список контактів організацій, які допоможуть у надзвичайних ситуаціях - медустанов, місцевих управлінь охорони здоров'я, служб психологічної підтримки.
  • Подбайте про домашню аптечку. В ній мають бути обов'язково жарознижуючі (ібупрофен, парацетамол), термометр і маска (для хворого).
  • Якщо у когось є хронічні хвороби, потрібно мати запас своїх ліків в окремому місці та інструкцію з їх застосування для інших (якщо з людиною щось трапиться).
  • Запасіться ліками на 30 днів (знеболюючі, засоби від розладу шлунка, антигістамінні).
  • Запасіться водою на кілька днів, а також засобами по догляду за дітьми та літніми людьми.

Уляна Супрун нагадала про симптоми коронавірусної інфекції, які можуть проявитися від 2 до 14 днів після зараження. Це підвищення температури, кашель і задишка.

"Якщо помітили такі симптоми у себе, були в тісному контакті з людиною, яка мала ці симптоми, нещодавно були в регіоні, де поширюється хвороба - телефонуйте своєму сімейному лікарю!" - попередила медик.

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