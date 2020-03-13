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Коронавирус распространяется в Украине: как сделать антисептик дома

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 07:07
Коронавирус распространяется в Украине: как сделать антисептик дома
Как приготовить антисептик для защиты от коронавируса (фото: freepik)

Коронавируса можно избежать, соблюдая некоторые правила

Коронавирус в Украине выявили уже у троих людей - двух мужчин и одной женщины. Украинцы начали опустошать аптеки и магазины, раскупая маски и антисептики для дезинфекции рук. Если антисептик нет возможности купить, его можно изготовить дома из простых компонентов. Как защитить себя от COVID-19 - в материале Styler.

Медики из ВОЗ рассказали, как сделать антисептик дома. Для этого понадобятся ингредиенты, которые продаются в аптеках Украины:

  • этиловый спирт - 833 мл,
  • перекись водорода - 42 мл,
  • глицерин - 15 мл.

Эти компоненты нужно смешать, добавив немного дистиллированной или кипяченой воды. В результате должно получится около литра антисептика, который можно будет разлить по емкостям и раздать своим близким.

Таким средством можно пользоваться для гигиены рук, если у вас нет возможности вымыть руки с мылом, а обработать руки надо.

В ВОЗ также порекомендовали обрабатывать этим средством руки не менее 30 секунд, особое внимание уделяя зоне под ногтями.

Также читайте о том, что Уляна Супрун дала советы, как вести себя при карантине в Украине. Медик рассказала, чем нужно обязательно запастись, и куда звонить в случае выявления у себя подозрительных симптомов.

Напомним, что ВОЗ объявила коронавирусную инфекцию COVID-19 пандемией.

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