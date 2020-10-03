Як коронавірус поширюється в магазинах: епідеміолог розкрила схему

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Лікар пояснила, як у супермаркетах можна підчепити COVID-19

Українці ризикують заразитися COVID-19 в магазинах не тільки контактним, але і непрямим шляхом передачі вірусу. Така загроза залишається реальною в закритих приміщення, де знаходиться велика кількість людей, і якщо воно погано провітрюється.

Про це лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк заявила в інтерв'ю ТСН.

За словами медика, контактний спосіб підчепити коронавірус на практиці фіксується частіше, однак непрямий шлях передачі COVID-19 також можливий.

Як пояснила епідеміолог, це може статися, "якщо хвора людина, припустимо, покашляє в долоню, потім візьме якісь товари, а після ці товари візьмете ви".

Таким чином вірус потрапить на слизові й відбудеться зараження.

Лікар зазначила, що це досить складний шлях передачі в плані його здійснення на практиці.

"Але це можливо, якщо людина дійсно виділяє вірус і має якісь яскраві респіраторні симптоми. Тут неважливо, в залі чи в черзі, але, в будь-якому разі, всі закриті приміщення, в яких ми дуже багато торкаємося контактних поверхонь, до яких торкалися інші люди, в таких приміщеннях існує ймовірність зараження", - зазначила вона.

Також медик розповіла, чи потрібно обробляти продукти з магазину та як саме.

"На початку карантину ми з вами ще розглядали питання, як обробляти продукти, пакети після магазину тощо. На сьогодні я все ж не стала б радити такі способи, це дуже побічно допомагає профілактувати вірус. І в будь-якому випадку, якщо ми будемо дотримуватися особистої гігієни, обробляти і мити вчасно руки, нам не доведеться обробляти купу предметів навколо себе, що взагалі-то і неможливо", - звернула увагу епідеміолог.

Тому вона закликає після контакту з предметами, яких стосувалося велика кількість людей, і принісши продукти з супермаркету, просто помити руки, помити продукти.

"І цього достатньо, щоб не заразитися", - пояснила лікар.

Раніше повідомлялося, що вчені назвали місце підвищеного ризику зараження COVID-19, з якими люди стикаються практично щодня.

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