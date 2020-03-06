В Раді занепокоєні: нардеп від ОПЗЖ міг підчепити коронавірус у Франції

У Олега Волошина може бути коронавірус (фото: УНІАН)

Нардеп Олег Волошин зустрічався у Франції з політиком, який зліг у лікарню через коронавірус

Нардеп Олег Волошин може бути хворим на коронавірус. Про це пишуть українські ЗМІ та політики.

Справа у тому, що наприкінці лютого член "Опозиційної платформи - За життя" їздив до Франції, де нібито мав зустріч з місцевим депутатом Жан-Люком Рейтцером, який "підчепив" коронавірус і зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії з проблемами дихальних шляхів.

Як пише "Європейська правда", 27 лютого Волошин сам написав у своєму Facebook про зустріч з французьким парламентарієм.

"Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жан-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.

Щоправда, на сьогодні пост прихований, або ж видалений взагалі.

Зауважимо, що останній раз Рейтцер був присутній на зборах парламенту 25 лютого. Місцева преса підозрює, що під час зустрічі з українським нардепом його французький колега вже був хворий.

Новину про те, що у Волошина підозрюють коронавірус, підтвердили і у Верховній Раді. Зокрема депутат Олексій Гончаренко, якому нещодавно погрожував Володимир Зеленський, у своєму Telegram-каналі написав, що сьогодні "Волошина відправляють пройти тест, щоб зрозуміти, чи є у нього коронавірус".

"Сьогодні стало відомо, що він контактував з вже хворим на коронавірус французьким сенатором", - додав Гончаренко.

А от екс-глава Офісу президента Зеленського Андрій Богдан відреагував на новину про можливий коронавірус у Волошина з притаманним йому специфічним гумором.

"Народний депутат України контактував з хворим на короновірус, а потім приймав участь у засіданнях Верховної Ради. А на засіданнях Верховної Ради були старий і новий уряд, президент і купа інших чиновників. Потрібно негайно вводити карантин на Печерських пагорбах!" - написав Богдан.

Богдан вважає, що народних депутатів треба відправити на карантин через коронавірус (facebook.com/Андрей Богдан)

Сам нардеп від ОПЗЖ на даний момент ніяк не прокоментував ситуацію щодо свого можливого зараження коронавірусом COVID-19.

Тим часом українці вимагають закрити на карантин Чернівецьку область через знайдений нещодавно там коронавірус.