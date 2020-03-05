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Підозрюєте коронавірус? У Києві розповіли, куди звертатися при симптомах

STYLERЖиття    05.03.2020 - 23:35
Підозрюєте коронавірус? У Києві розповіли, куди звертатися при симптомах
Коронавірус в Україні (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У коронавіруса симптоми можуть бути схожі на грип або ГРВІ

Коронавірус в Україні офіційно діагностовано у одного чоловіка - жителя Чернівців, а ще під наглядом лікарів перебувають 6 пацієнтів, які контактували з хворим. 5 березня у МОЗ заявили про можливе введення обмежувальних заходів через загрозу розповсюдження небезпечної інфекції.

У Києві раніше прийняли рішення щоденно вимірювати температуру учням, посилили заходи профілактики та мають намір обмежити батькам доступ до шкіл.

Також в столиці підготували спеціальні бази в 7 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на 2019-nCoV.

У КМДА розповіли, куди кияни повинні звертатися, якщо виникли підозри на захворювання коронавірусом або виявлення схожих симптомів. Як і у випадках з ГРВІ або грипом, важливо залишитися вдома і зателефонувати лікарю при перших же ознаках: це може бути підвищення температури, нежить, слабкість, кашель, задуха або біль у м'язах.

Після цього медик прийме рішення щодо подальших дій.

"Це може бути його візит до хворого, дистанційне спостереження або ж рекомендація негайно викликати "швидку", - зазначив мер Києва Віталій Кличко у своєму Facebook.

У столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном", куди також можна зателефонувати в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть звертатися за номером 15-83 зі стаціонарного телефону (безкоштовно) та 044-235-01-01 - з мобільного (згідно з тарифами мобільного оператора).

Як повідомлялося, раніше український вчений, доктор медичних наук Олександр Гриневич розповів, що коронавірус можна буде попередити за допомогою вітчизняних ліків. За даними його дослідження, було знайдено ефективне лікування від небезпечного вірусу.

Також ми писали про те, що медики назвали категорію людей, яка найменше піддається інфікуванню коронавірусом.

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