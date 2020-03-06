ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці вимагають закрити на карантин Чернівецьку область

STYLERЖиття    06.03.2020 - 13:06
Українці вимагають закрити на карантин Чернівецьку область
Чернівецьку область вимагають закрити на карантин (фото: РБК-Україна)

Автор петиції вимагає закрити на карантин Чернівецьку область

Коронавірус в Україні тримає в паніці багатьох громадян. Так, через спалах COVID-19 у Чернівцях на сайті президента України з'явилася петиція з проханням закрити всю область на карантин на місяць. Автором прохання став Кучеренко Володимир Михайлович.

Автор пропонує закрити Чернівецьку область та місто Чернівці на карантин на 30 днів і припинити навчання у всіх навчальних закладах. Станом на 6 березняпетиція набрала 32 голоси. Для того, щоб петицію розглянув президент необхідно 25 тисяч голосів.

Українці вимагають закрити на карантин Чернівецьку областьСкріншот з сайту

Візначимо, що у Чернівцях, щоб запобігти поширення вірусу в місті та області з 6 по 22 березня і так закриті навчальні заклади та заборонено проводити масові заходи.

5 березня відбулося засідання облкоміссії з питань надзвичайних ситуацій, на якій було прийнято низку рішень щодо протидії поширенню коронавіруса.

Через загрозу поширення коронавіруса в усіх навчальних закладах, крім дитячих садків, на території області, в тому числі і в Чернівцях, призупинено процес навчання з 6 до 22 березня включно. Рішення про продовження обмежувальних заходів буде прийматися ближче до 22 числа в залежності від ситуації.

Ще одна європейська країна підтвердила перший випадок коронавірусу Перший випадок коронавірусу підтвердили в черговий країні
Новини України карантинКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся