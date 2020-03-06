Українці вимагають закрити на карантин Чернівецьку область

Чернівецьку область вимагають закрити на карантин (фото: РБК-Україна)

Автор петиції вимагає закрити на карантин Чернівецьку область

Коронавірус в Україні тримає в паніці багатьох громадян. Так, через спалах COVID-19 у Чернівцях на сайті президента України з'явилася петиція з проханням закрити всю область на карантин на місяць. Автором прохання став Кучеренко Володимир Михайлович.

Автор пропонує закрити Чернівецьку область та місто Чернівці на карантин на 30 днів і припинити навчання у всіх навчальних закладах. Станом на 6 березняпетиція набрала 32 голоси. Для того, щоб петицію розглянув президент необхідно 25 тисяч голосів.

Скріншот з сайту

Візначимо, що у Чернівцях, щоб запобігти поширення вірусу в місті та області з 6 по 22 березня і так закриті навчальні заклади та заборонено проводити масові заходи.

5 березня відбулося засідання облкоміссії з питань надзвичайних ситуацій, на якій було прийнято низку рішень щодо протидії поширенню коронавіруса.

Через загрозу поширення коронавіруса в усіх навчальних закладах, крім дитячих садків, на території області, в тому числі і в Чернівцях, призупинено процес навчання з 6 до 22 березня включно. Рішення про продовження обмежувальних заходів буде прийматися ближче до 22 числа в залежності від ситуації.