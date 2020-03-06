Коронавирус в Раде: нардеп Волошин показал результаты своих анализов

Нардеп Олег Волошин показал результаты анализов на коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Нардеп от "ОПЗЖ" Олег Волошин прокомментировал ситуацию с возможным заражением коронавирусом

Нардеп Олег Волошин контактировал с зараженным коронавирусом французским сенатором, после чего украинского политика из Верховной Рады отправили на прохождение теста. Ситуация вызвала определенную обеспокоенность в обществе, особенно после высказывания в сети экс-главы Офиса президента Андрея Богдана о необходимости срочно "вводить карантин на Печерских холмах".

Сам депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заверил, что чувствует себя нормально, и на повышенную температуру с кашлем не жалуется.

Позже Волошин уточнил в своем Facebook, что абсолютно здоров - это подтвердили медики после обследования. Также нардеп принял решение побыть дома до 12 марта - чтобы избежать любых возможных рисков.

Политик решил внести ясность, чтобы "прекратить этот дикий кипиш и шабаш".

"1. Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные.

2. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечёт 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше.

3. Уважаемому депутату Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру 68 лет. Не так давно он перенёс операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.

Нардеп Олег Волошин показал результаты своих анализов на коронавирус (Фото: facebook.com/oleg.voloshin.7165)

Как сообщалось ранее, украинцы потребовали закрыть на карантин Черновицкую область из-за найденного недавно там коронавируса.

К слову, недавно украинский ученый, доктор медицинских наук Александр Гриневич рассказал, что коронавирус можно будет предупредить с помощью отечественного лекарства. По данным его исследования, было найдено эффективное лечение от опасного вируса.