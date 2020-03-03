З'явилися нові дані про чоловіка, який завіз коронавірус в Україну

Чоловік з коронавірусом контактував в Україні не лише з дружиною (фото: РБК-Україна)

З'явилися нові дані про чоловіка з коронавірусом і про те, з ким він контактував в Україні

Коронавірус дістався до України. Як стало відомо у вівторок, 3 березня, інфекція вразила чоловіка із Чернівецької області. Зараз він перебуває у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні.

Подробиці того, де й коли чоловік міг підчепити коронавірус COVID-19, а також з ким він контактував окрім власної дружини, розповіли у Чернівецькій обласній держадміністрації.

Повідомляється, що чоловік із 21 лютого подорожував Італією. У мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Порубне" поміряли йому температуру, вона була нормальною.

Гарячка та першіння у горлі з’явилися у нього 28 лютого. Чоловік одразу ж звернувся до сімейного лікаря та залишався вдома. До лікарні недужого забрала "швидка". Медиків попередили, що чоловік побував у Італії і міг контактувати із інфікованими коронавірусом, тож вони виїхали на виклик у захисних костюмах.

З ким контактував хворий на коронавірус в Україні

Чоловік повертався в Україну автомобілем, у якому була лише його дружина. Наразі вона почувається добре та перебуває у самоізоляції. Також інфікований контактував із прикордонником, який міряв температуру. За ним наразі спостерігають лікарі.

Медики наголошують, чоловік діяв правильно - мінімізував контакти та одразу звернувся за допомогою до фахівців.

"Превентивні заходи, знання алгоритму дій, який необхідно застосовувати, озброює нас як суспільство для того, щоб грамотно поводити себе у таких ситуаціях, коли встановлено факт інфікування", - сказав голова місцевої ОДА Сергій Осачук.

Фото з лікарні, де перебуває хворий на коронавірус чоловік (facebook.com/cvODA)

У Чернівецькій області сьогодні працює цілодобова "гаряча лінія" 066-084-93-13 для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19. На неї радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками COViD-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров’ям.

Раніше лікарі розповіли, що медичні маски не рятують життя від коронавірусу COVID-19.