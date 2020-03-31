Коронавірус може зупинити біологічне диво вже в квітні

Коронавірус може зупинитися вже у квітні. Таку заяву зробили вчені з США. На їхню думку, в середині весни може статися біологічне диво, яке завадить розповсюдженню вірусу.

Так, доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU із США Анча Баранова каже, що ймовірність швидкого закінчення пандемії пов'язана з феноменом, який може відбудеться вже в наступному місяці.

Вчений має на увазі різке потепління і сонячну погоду, яка буде утримуватися протягом двох тижнів. Якщо в цьому році таке станеться, то коронавірус може перестати поширюватися так стрімко. Доктор наук вважає, що завдяки цьому відбудеться швидка стерилізація навколишнього середовища.

Анча Баранова під час лекції (фото з відкритих джерел)

Як я вже пояснювала, цей вірус "висихає" на сонці", - говорить професор.

Вона також пояснила, чому з коронавірусом може таке статися. Справа в тому, що COVID-19 оточений (ліпідною) жировою плівкою.

Ця плівка має властивість тверднути при низьких температурах, захищаючи вірус. А вже при +25 плівка розм'якшується і вірус втрачає свій захист.

Тим часом синоптики не надто оптимістичні в прогнозах погоди на квітень. Попередньо, місяць буде дощовим, а температура буде близько +10+20 градусів. Мабуть, для нашої широти, подібного "дива" варто чекати в травні - червні.

Раніше ми писали, що український лікар дала не дуже втішний прогноз поширенню коронавіруса в Україні.