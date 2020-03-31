Епідеміолог надала невтішний прогноз щодо COVID-19 в Україні: він не зупиниться

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус продовжить поширюватися в Україні та світі, поки не перехворіє переважна більшість людей

Коронавірус в Україні виявили вже у понад 500 людей, і пандемія COVID-19 продовжує поширюватися в країні. Лікар-епідеміолог Львівської обласної лікарні Наталія Іванченко стверджує, що з вірусною інфекцією рано чи пізно доведеться зіткнутися кожному з нас.

Медик каже, що коронавірус дуже контагіозний, тобто передається через поверхні, тому інфекція дуже заразна. Іванченко провела аналогію з грипом H1N1 2009, на який продовжують хворіти досі.

"Ця вся історія буде тягнутися до тих пір, поки хоча б 95-99% населення з вірусом не зустрінеться. Він не зупиниться", - говорить медик.

На її думку, завданням кожного з нас є зустрітися з вірусом і перехворіти на нього легко, як це, ймовірно, відбудеться в 85% випадків.

Крім того Наталія Іванченко каже, що краще все ж "розтягнути" момент зустрічі з вірусом у часі. Це потрібно для того, щоб, по-перше, система охорони здоров'я України впоралася з кількістю хворих, по друге, тому що з кожним випадком коронавірус потроху втрачає свою "вірулентність".

"Тому є шанс, що всі, хто наступним захворіє, буде легше хворіти. Тому всі старання розтягнути в часі, роз'єднати людей виправдані на 100%", - висловила свою думку медик.

Коронавірус в Україні, прогноз лікаря-епідеміолога (відео: YouTube/НТА)

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