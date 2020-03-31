Коронавирус может остановить биологическое чудо уже в апреле

Коронавирус может остановиться уже в апреле. Такое заявление сделали ученые из США. По их мнению, в средине весны может произойти биологическое чудо, которое помешает распространению вируса.

Так, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU из США Анча Баранова говорит, что вероятность быстрого окончания пандемии связана с феноменом, который может произойдет уже в следующем месяце.

Ученая имеет в виду резкое потепление и солнечную погоду, которая будет удерживаться в течение двух недель. Если в этом году такое произойдет, то коронавирус может перестать распространяться так стремительно. Доктор наук считает, что благодаря этому произойдет быстрая стерилизация окружающей среды.

Анча Баранова во время лекции (фото из открытых источников)

Как я уже объясняла, этот вирус "высыхает" на солнце", - говорит профессор.

Она также объяснила, почему с коронавирусом может такое произойти. Дело в том, что COVID-19 окружен (липидной) жировой пленкой.

Эта пленка имеет свойство твердеть при низких температурах, защищая вирус. А уже при +25 пленка размягчается и вирус свою защиту теряет.

Тем временем синоптики не слишком оптимистичны в прогнозах погоды на апрель. Предварительно, месяц будет дождливым, а температура будет около +10+20 градусов. Видимо, для нашей широты, подобного "чуда" стоит ждать в мае - июне.

Ранее мы писали, что украинский врач дала не очень утешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине.