Коронавірус виявився ще небезпечніше: він може "оживати"

Коронавірус у світі вразив вже понад 1,6 мільйона людей, 96 тисяч з них померли, понад 360 тисяч - видужало. Науковці в останніх дослідженнях виявили нові небезпечні властивості COVID-19. Що про це відомо - в матеріалі Styler.

Так, згідно із заявою південнокорейських вчених COVID-19 може "оживати" у пацієнтів, які вже вилікувалися, пише Bloomberg.

До такого висновку прийшли дослідники з Корейського центру контролю і профілактики захворювань. За їхніми словами коронавірус може "реактивуватися" у видужалих пацієнтів. Така картина спостерігалася у 51 людини: після того, як вони одужали (і це було підтверджено лабораторно), тести знову показали у них наявність COVID-19.

Гендиректор Корейського центру Чонг Юн Чжон каже, що, ймовірно, ці люди не заражалися повторно, швидше за все, вірус має здатність до відновлення вже після того, як організм з ним впорався.

Зазначимо, що згідно з протоколом країни, пацієнт вважається повністю видужалим, коли два тести, проведені з 24-годинним інтервалом, показують негативні результати.

Раніше вчені з США дали точну відповідь, чи зникне коронавірус влітку.

Також ми писали, які маски суворо заборонено носити після посилення карантину в Україні з 6 квітня.