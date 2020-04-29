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Коронавірус мутував у 11 типів: який найнебезпечніший

STYLERКоронавірус    29.04.2020 - 19:56
Коронавірус мутував у 11 типів: який найнебезпечніший
Коронавірус 2020 (колаж РБК-Україна)

Певна форма мутації COVID-19 дозволяє більш ефективно поширюватися в усьому світі

Коронавірус в Україні вже діагностували у 9866 пацієнтів, і в МОЗ прогнозують спалах захворюваності протягом тижня. Зараз у всьому світі вчені намагаються створити вакцину від COVID-19, і останні дослідження дозволили прицільно сконцентрувати зусилля на пошуку ліків проти найнебезпечнішого типу вірусу.

Річ у тім, що коронавірус з грудня 2019 року, коли почав поширюватися в Ухані в Китаї, встиг мутувати в 11 різних типів. Тепер один з них - A2a - практично замінив всі інші типи вірусу у світі, йдеться в дослідженні, проведеному в Національному Інституті біомедичної геноміки в Індії. Про це пише India Times.

Коронавірус А2а дуже ефективно проникає в клітини легенів у великій кількості, зазначається в дослідженні, яке невдовзі буде опубліковано в Індійському журналі медичних досліджень, підтримуваному Індійською радою з медичних досліджень (ICMR).

Автори звіту написали, що A2a легко переноситься, що призводить до швидкого поширення коронавірусу по всій планеті. За їх словами, дослідження має вирішальне значення, оскільки воно надає розробникам вакцин конкретну мету.

"Він (A2a) став домінуючим типом SARS-CoV2", - сказав індійський учений Парта Маджумдер.

Дослідницька група використовувала у своїй роботі послідовності РНК понад 3600 коронавірусів, зібраних з 55 країн з грудня 2019 року по 6 квітня 2020 року. Першим спостереженням було те, що коронавірус розвинувся у безліч типів під час свого початкового поширення в Китаї та у світі.

"Коронавірус можна класифікувати на багато типів: О, А2, А2а, А3, В, В1 і т. д. наразі існує 11 типів, включаючи тип О, який є "спадковим типом", що виник в Ухані", - зазначив науковець.

Згідно з дослідженням, певна форма мутації в коронавірусі дозволяє більш ефективно передавати його від однієї людини до іншої.

"Такі мутантні віруси збільшують частоту (передачі) й іноді повністю замінюють оригінальний тип вірусу. SARS-CoV2 робить саме це", - додав він.

Дослідники дійшли висновків, що мутація A2a змінила комплемент білка шипа коронавірусу, який дозволяє вірусу легше зв'язуватися з поверхнею клітин до легень.

Повідомляється, що з усіх зразків, зібраних в Індії для секвенування РНК, 47,5% містили коронавірус A2a.

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