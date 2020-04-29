Коронавирус мутировал в 11 типов: какой самый опасный

Коронавирус 2020 (коллаж РБК-Украина)

Определенная форма мутации COVID-19 позволяет более эффективно распространяться во всем мире

Коронавирус в Украине уже диагностировали у 9866 пациентов, и в Минздраве прогнозируют вспышку заболеваемости в течение недели. Сейчас во всем мире ученые пытаются создать вакцину от COVID-19, и последние исследования позволили прицельно сконцентрировать усилия на поиске лекарства от самого опасного типа вируса.

Дело в том, что коронавирус с декабря 2019 года, когда начал распространяться в Ухане в Китае, успел мутировать в 11 различных типов. Теперь один из них - A2a - практически заменил все другие типы вируса в мире, говорится в исследовании, проведенном в Национальном Институте биомедицинской геномики в Индии. Об этом пишет India Times.

Коронавирус А2а очень эффективно проникает в клетки легких в большом количестве, указывается в исследовании, которое скоро будет опубликовано в Индийском журнале медицинских исследований, поддерживаемом Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR).

Авторы отчета написали, что A2a легко переносится, что приводит к быстрому распространению коронавируса по всей планете. По их словам, исследование имеет решающее значение, поскольку оно предоставляет разработчикам вакцин конкретную цель.

"Он (A2a) стал доминирующим типом SARS-CoV2", - сказал индийский ученый Парта Маджумдер.

Исследовательская группа использовала в своей работе последовательности РНК более 3600 коронавирусов, собранных из 55 стран с декабря 2019 года по 6 апреля 2020 года. Первым наблюдением было то, что коронавирус развился во множество типов во время своего первоначального распространения в Китае и в остальном мире.

"Коронавирус можно классифицировать на многие типы: О, А2, А2а, А3, В, В1 и т. д. В настоящее время существует 11 типов, включая тип О, который является "наследственным типом", возникшим в Ухане", - отметил ученый.

Согласно исследованию, определенная форма мутации в коронавирусе позволяет более эффективно передавать его от одного человека к другому.

"Такие мутантные вирусы увеличивают частоту (передачи) и иногда полностью заменяют оригинальный тип вируса. SARS-CoV2 делает именно это", - добавил он.

Исследователи пришли к выводу, что мутация A2a изменила комплемент белка шипа коронавируса, который позволяет вирусу легче связываться с поверхностью клеток в легких.

Сообщается, что из всех образцов, собранных в Индии для секвенирования РНК, 47,5% содержали коронавирус A2a.

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