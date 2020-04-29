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Медики знайшли новий препарат для лікування коронавіруса: будете здивовані

STYLERКоронавірус    29.04.2020 - 18:03
Медики знайшли новий препарат для лікування коронавіруса: будете здивовані
Лікарі з США лікують пацієнтів препаратом від печії (колаж РБК-Україна)

У США почали застосовувати препарати з фамотідином від коронавіруса

Коронавірус у світі інфікував більше 3 мільйонів людей. Медики з усієї планети намагаються знайти вакцину від COVID-19, але поки на її розробку необхідний час. Лікарі намагаються боротися з інфекцією різними препаратами. Наприклад, в США для "вбивства" коронавірусу почали застосовувати препарат від печії з діючою речовиною під назвою фамотідин.

Його вже почали давати деяким хворим в лікарнях Нью-Йорка. Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше вчені з Китаю неодноразово повідомляли про ефективність даної речовини при боротьбі з коронавірусом. Поки в експериментальному лікуванні беруть участь 187 пацієнтів з COVID-19, лікарі розраховують випробувати ліки від печії на 1,2 тис. заражених.

Якщо все-таки ефективність фамотідину в лікуванні коронавірусу підтвердиться, його широке застосування буде легко організувати в короткі терміни.

Нагадаємо, що зараз медики в усьому світі застосовують у боротьбі з коронавірусом протималярійні препарати та ліки від ВІЛ, які є противірусними препаратами.

Зазначимо, що у США вже понад 950 тисяч підтверджених випадків вірусу, більше 54 тисяч людей померли. Ця країна є рекордсменом по летальним випадкам від COVID-19.

Як ми раніше писали, лікар розповіла українцям, коли закінчиться карантин.

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