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Абсолютно новий штам: головні факти про коронавірус

STYLERЖиття    06.02.2020 - 06:56
Абсолютно новий штам: головні факти про коронавірус
Коронавірус (фото: flickr.com/mommy mundo)

Дослідження коронавируса надало безліч фактів про нього

Коронавірус знаходиться під пильною увагою вчених. Цим вірусом захворіло вже понад 24 тисяч чоловік. При цьому близько 500 людей вже загинули, 183 - перебувають під підозрою. За межами Китаю захворіло 176 чоловік в 24 країнах. Що відомо про новий штам вірусу, читайте в матеріалі Styler.

Смертельний вірус з Китаю отримав назву 2019-nCoV. Він являє собою зовсім новий штам. При цьому існує 39 видів коронавіруса, 7 з яких представляють небезпеку для людей, а решта атакують тільки тварин.

Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Хворобою можна заразитися навіть тоді, коли у зараженого немає виражених симптомів. Вірус вражає легені і викликає важку пневмонію.

Основні симптоми захворювання - це сухий кашель і підвищена температура. Спочатку лікарі вважали, що тільки висока температура свідчить про захворювання. Але зараз коронавірус спостерігається у людей навіть з температурою 37,5.

Зараження коронавірусом походить від летючої миші, в організмі якої вірус почав мутувати та став заразним для людини. Вчені все ще не можуть зрозуміти, як так вийшло.

Вчені працюють над створенням вакцини і ближче всього до дієвої розробки підійшли вчені з Сан-Дієго, США. Зараз вакцина запущена в тестове виробництво. Влітку планують проводити випробування на людях. Також над вакциною працюють у Китаї, Франції, Австралії і Росії.

Вже відомо, що у тих, хто перехворів коронавірусом немає імунітету до нього. Це означає, що вони можуть захворіти ще раз. Це небезпечно тим, що китайський вірус може далі продовжувати мутувати.

Лікування коронавіруса в першу чергу залежить від тяжкості захворювання. Проти інфекції хороші результати покзаали препарати, які використовують проти грипу та ВІЛ. Китайські лікарі також випробували новий метод лікування коронавіруса - ЕКСМО. Його суть полягає в насиченні крові киснем.

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