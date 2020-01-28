Коронавірус в Китаї: вчені зробили несподівану заяву про його походження

Смертельний коронавірус, який забрав життя вже понад ста осіб, міг з'явитися набагато раніше і зовсім в іншому місці. Команда вірусологів з декількох китайських ВНЗ і клінік опублікувала звіт, в якому розповіла про перших пацієнтів. Вони з'явилися в Ухані ще в кінці осені та не були пов'язані з ринком, на якому продавали заражених тварин.

За даними звіту, перший випадок захворювання був виявлений 1 грудня 2019 року. Слідом з'явилося ще 13 пацієнтів, і всі вони не були зв'язані з ринком в Ухані. Цілком ймовірно, що випадки зараження 2019-nCoV могли відбутися ще в листопаді або навіть раніше, вважають вчені.

І саме перші хворі могли принести вірус на ринок, де він почав швидко поширюватися.

Біолог Крістіан Андерсен з Інституту Скріпса провів власне дослідження і повідомив, що геноми 27 вірусів 2019-nCoV мали останнього загального предка близько 1 жовтня 2019 року.

Це ставить під сумнів інформацію китайської влади про поширення вірусу. Також у звіті зазначено, що між 11 і 18 січня не надходило нових даних про зараження і лише 18 січня була підтверджена можливість передачі вірусу від людини до людини.

Крім того, у Німеччині та Японії підтвердилися перші випадки зараження коронавірусом за межами Китаю. Відзначається, що пацієнти не відвідували Ухань, але мали контакти з людьми з Китаю.

Водій з Японії перевозив групу туристів з Уханя, а громадянин Німеччини заразився вірусом після відвідування робочого семінару, в якому брала участь китаянка.