Коронавірус в Європі: український співак повідав правду (відео)

Коронавірус в Європі, забрав життя близько 500 людей. На сьогодні не лишилося жодної держави ЄС, де не було б зафіксовано COVID-19, а МАУ скасувала рейси у ряд країн.

Але спалах хвороби не налякав українського шоумена, співака, екс-учасника гурту DZIDZIO Назарія Гука, більш відомого як JULIK. Днями артист повернувся із Австрії. У Відні співак мав виступ з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня. У європейському місті він встиг відзняти невелике відео, а також розказав, яка ситуація із заходами проти коронавірусу у Австрії, Словаччині та в аеропорту України.

"Я вагався - їхати чи не їхати, але все ж моя робота - дарувати людям радість за будь-яких умов - перемогла. Звісно, старався дотримуватись усіх норм гігієни та не бувати у місцях, де багато людей. Як такої паніки абсолютно немає, всі спокійно працюють, гуляють та розважаються", - розповів JULIK у коментарі Styler.

Прилетівши в аеропорт Братислави (Словаччина) співаку поміряли температуру та вручили буклет із інструкцією, як себе вести в період поширення інфекцій.

"У самому аеропорті встановлені антисептичні спреї, аби люди могли дезінфікувати руки, що приємно тішить. Спілкувався з місцевими мешканцями. Вони запевняють, що навіть і не знали, що у їхній країні є ризики захворіти. Все спокійно У закладі, де харчувався, чимало людей, що свідчить про те, що люди далі продовжують жити звичним життям", - додав артист.

Щодо ситуації із бактеріальними масками, то у подорожуючих їх практично немає. Зустрічаютьcя лише поодинокі випадки, зазначає Назарій.

"Приємним є те, що по прильоту на рідну землю, прикордонник теж міряють температуру та інформують щодо ситуації із цією небезпечною недугою. На кінець хочу додати: нехай усі негаразди та віруси оминають вас стороною!" - резюмував JULIK.

JULIK побував у Австрії і розповів про коронавірус

Нагадаємо, 11 березня в Україні можуть оголосити загальнонаціональний карантин через коронавірус.