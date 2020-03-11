Коронавирус в Европе: украинский певец поведал правду (видео)

Коронавирус в Европе, унес жизни около 500 человек. На сегодня не осталось ни одного государства ЕС, где не был бы зафиксирован COVID-19, а МАУ отменила рейсы в ряд стран.

Но вспышка болезни не напугал украинского шоумена, певца, экс-участника группы DZIDZIO Назария Гука, более известного как JULIK. На днях артист вернулся из Австрии. В Вене певец выступал по случаю празднования Международного женского дня. В европейском городе он успел отснять небольшое видео, а также рассказал, какова ситуация с мерами против коронавируса в Австрии, Словакии и в аэропорту Украины.

"Я колебался - ехать или не ехать, но все же моя работа - дарить людям радость при любых условиях - победила. Конечно, старался придерживаться всех норм гигиены и не бывать в местах, где много людей. Как таковой паники абсолютно нет, все спокойно работают, гуляют и развлекаются", - рассказал JULIK в комментарии Styler.

Прилетев в аэропорт Братиславы (Словакия) певцу померили температуру и вручили буклет с инструкцией, как вести себя в период распространения инфекций.

"В самом аэропорту установлены антисептические спреи, чтобы люди могли дезинфицировать руки, что приятно радует. Общался с местными жителями. Они уверяют, что даже и не знали, что в их стране есть риски заболеть. Все спокойно В заведении, где питался, немало людей, что свидетельствует о том, что люди продолжают жить привычной жизнью", - добавил артист.

Относительно ситуации с бактериальными масками, то у путешествующих их практически нет. Встречаются лишь единичные случаи, отмечает Назарий.

"Приятным является то, что по прилету на родную землю, пограничник тоже меряют температуру и информируют о ситуации с этим опасным недугом. На конец хочу добавить: пусть все невзгоды и вирусы обходят вас стороной!" - резюмировал JULIK.

JULIK побывал в Австрии и рассказал о коронавирус

Напомним, 11 марта в Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса.